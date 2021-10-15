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Председатель ЦБ России заявила, что по-прежнему хранит сбережения в рублях

Председатель ЦБ России заявила, что по-прежнему хранит сбережения в рублях

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина хранит свои сбережения в рублях. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Фанимани».

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