Reuters: Евросоюз отказался от запрета на СПГ из России из-за проблем с альтернативами

ЕС готовит 17-й пакет санкций В Евросоюзе отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников, передает информационное агентство Reuters, ссылаясь на европейские официальные лица.