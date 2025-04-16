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Петербургский дневник

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Reuters: Евросоюз отказался от запрета на СПГ из России из-за проблем с альтернативами

Reuters: Евросоюз отказался от запрета на СПГ из России из-за проблем с альтернативами

ЕС готовит 17-й пакет санкций В Евросоюзе отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников, передает информационное агентство Reuters, ссылаясь на европейские официальные лица.

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