Собянин: Число рабочих мест в сегменте микроэлектроники увеличилось на треть

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» работает порядка 200 предприятий. Высокотехнологичные компании выпускают лекарственные препараты, лазерное оборудование, робототехнику, системы автоматизации производства, микроэлектронику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии