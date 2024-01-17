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Овечкин пропустил два матча из-за травмы нижней части тела

Овечкин пропустил два матча из-за травмы нижней части тела

Российский нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин вышел на тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с “Анахаймом”, сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста официального сайта НХЛ Тома Гулитти.

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