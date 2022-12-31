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Российский холдинг будет содействовать в обучении специалистов и цифровизации производственных процессов

Российский холдинг будет содействовать в обучении специалистов и цифровизации производственных процессов

﻿﻿ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и Агентство «Туркмендемириоллары» (Туркменские железные дороги, входит в состав Министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана) подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы.

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