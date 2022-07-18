Вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против поражения легких всего на 2%

Эффективность двудозной вакцины «ЭпиВакКорона» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов «дельта» и «омикрон» составляет 2%, выяснили ученые и медики Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им.