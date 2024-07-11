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Тело ещё одного погибшего достали из-под завалов на насосной станции в Волгограде

Тело ещё одного погибшего достали из-под завалов на насосной станции в Волгограде

Таким образом, количество жертв взрыва газа выросло до трёх.В Волгограде продолжаются работы на месте завалов на канализационно-насосной станции №4.

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