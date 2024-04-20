С 20 апреля начинается разводка мостов на Большой Невке

Навигационный период продлится с 20 апреля до 15 ноября Мосты Большой Невки - Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский разводятся очень редко, по заявке для прохода судов или для проверки оборудования, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии