С 20 апреля начинается разводка мостов на Большой Невке

Навигационный период продлится с 20 апреля до 15 ноября Мосты Большой Невки - Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский разводятся очень редко, по заявке для прохода судов или для проверки оборудования, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.