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Царьград

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Сбой давления в самолете "Нордстар" на рейсе Красноярск - Норильск: 156 на борту

Сбой давления в самолете "Нордстар" на рейсе Красноярск - Норильск: 156 на борту

В самолёте авиакомпании "Нордстар", летевшем из Красноярска в Норильск, сработала сигнализация о сбое в системе давления.

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