Французский токамак WEST установил новый мировой рекорд удержания плазмы

Удержание плазмы, разогретой до температуры около 50 миллионов градусов Цельсия, внутри токамака WEST / © CEA WEST достиг нового технологического рубежа в исследованиях термоядерного синтеза, поддерживая водородную плазму более чем 20 минут с тепловой мощностью два мегаватта.
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