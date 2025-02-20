Французский токамак WEST установил новый мировой рекорд удержания плазмы

Удержание плазмы, разогретой до температуры около 50 миллионов градусов Цельсия, внутри токамака WEST / © CEA WEST достиг нового технологического рубежа в исследованиях термоядерного синтеза, поддерживая водородную плазму более чем 20 минут с тепловой мощностью два мегаватта.