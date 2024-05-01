СМИ: российский "Искандер-М" уничтожил две пусковые установки HIMARS

Global Look Press/MOD Russia/Twitter.com Комплекс "Искандер-М" Западной группировки войск уничтожил две установки реактивных систем залпового огня HIMARS украинских боевиков под селом Лелюковка в Харьковской области.
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