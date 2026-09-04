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«Кама» готовит более 100 новых функций: электромобиль «Атом» получит автопарковку и интеграцию с умным домом

«Кама» готовит более 100 новых функций: электромобиль «Атом» получит автопарковку и интеграцию с умным домом

Машины отгружаются клиентам, оформившим предзаказы на этапе раннего бронирования Компания «Кама» выпустила серийную версию программного обеспечения для российского электромобиля «Атом» и представила планы его цифрового развития на 2026–2027 годы.

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