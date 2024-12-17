Юрий Городненко Сценарий по столкновению России и Украины был четко расписан США в 1948 году 3 декабря 2024 года исполнилось 35 лет со дня саммита президентов США и СССР Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева на Мальте.
Как встреча на Мальте привела к СВО
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Усердием плешивого и удалось "НЕМЫСЛИМОЕ", отнявший власть алкаш, добил тяжело раненую страну !!! АЛТАРЬ УБИЙЦЕ (ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР)-ВОТ ГДЕ ПОИСТИНЕ НЕМЫСЛЕМОЕ ???!!!
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16 час.
Михаил Метелкин
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14 час.
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