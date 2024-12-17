Как встреча на Мальте привела к СВО

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Усердием плешивого и удалось &quot;НЕМЫСЛИМОЕ&quot;, отнявший власть алкаш, добил тяжело раненую страну !!!  АЛТАРЬ УБИЙЦЕ (ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР)-ВОТ ГДЕ ПОИСТИНЕ НЕМЫСЛЕМОЕ ???!!!
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16 час.
Михаил Метелкин
👍
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