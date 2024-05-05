Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Сергей К
    Думаю написал все это вражина.  Без тебя разберутся. Смени тему.Байконур всё. Рос...
  • Сергей К
    Вообще, это скорее какое ЦИПСО сочиняет.Байконур всё. Рос...
  • Сергей К
    очень грубо. Сам то не пеньковый?Байконур всё. Рос...

Со Светлым Праздником Воскресения Христова Вас, Дорогие Друзья! Христос Воскресе!

Со Светлым Праздником Воскресения Христова Вас, Дорогие Друзья! Христос Воскресе!

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной ЦерквиСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным пасхальным посланием.

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