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Орловские новости

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Иркутская область, Красноярский край и ХМАО лидируют по потенциалу ГЧП

Иркутская область, Красноярский край и ХМАО лидируют по потенциалу ГЧП

Иркутская область, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ набрали более 8 баллов из 10 в исследовании ВТБ Инфраструктурного Холдинга, оценивая потенциал регионов для ГЧП-проектов стоимостью свыше 1 млрд рублей.

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