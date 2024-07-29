Стилист оценил 75-летнюю Аллу Пугачеву в мини шортах

Певица Алла Пугачева появилась на фестивале в Юрмале в откровенном образе для своего возраста. Артистка всегда знает, как привлечь внимание к своей личности, и для этого ей не обязательно выходить на сцену или находиться на родине.
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