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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев сравнялся с Синнером и вышел на первое место в чемпионской гонке ATP

Александр Зверев возглавит чемпионскую гонку ATP по итогам US Open.  За счет выхода в финал у Зверева стало 7950 очков – столько же, сколько у Янника Синнера.

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