Захарова назвала абсурдным набором несуразиц статью Байдена в Washington Post

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала статью президента США Джо Байдена в газете The Washington Post о событиях на Ближнем Востоке и Украине, назвав ее "абсурдным набором несуразиц".
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