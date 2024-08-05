Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. Хьюз и Чен встретятся с Уберли и Бруннер, дель Солар и Клэнси против Верже-Депре и Бебнер, другие матчи

Пляжный волейбол Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Мужчины 1/4 финала 6 августа Мариафе Артачо дель Солар / Талика Клэнси (Австралия) – Зой Верже-Депре / Эсме Бебнер (Швейцария) – 22:00 Сара Хьюз / Келли Чен (США) – Таня Уберли / Нина Бруннер (Швейцария) – 23:00 7 августа Даниэла Альварес Мендоса / Таня Морено Матвеева (Испания) – Мелисса Умана-Пареде / Брэнди Уилкерсон (Канада) – 18:00 Ана Патрисия Рамос / Эдуарда Сантос Лисбоа (Бразилия) – Тина Граудиня / Анастасия Самойлова (Латвия) – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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