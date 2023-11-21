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Тренер Казахстана Адиев о выходе в плей-офф отбора на Евро: «Ребята прогрессируют, пытаются даже где-то с позиции силы играть»

Тренер Казахстана Адиев о выходе в плей-офф отбора на Евро: «Ребята прогрессируют, пытаются даже где-то с позиции силы играть»

Главный тренер сборной Казахстана высказался после поражения от от Словении (1:2) в заключительном матче квалификации.

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