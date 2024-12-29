Оптимист Марков: военная машина Запада пошла трещинами. Военная машина Запада пошла трещинами. На это в эфире «Первого севастопольского» указал политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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