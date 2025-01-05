НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

162 подписчика

Мор о том, что Бабич играл на уколах: «В мое время на это вообще не обратили бы внимание. Сейчас же все стали нежные, подобное воспринимается как подвиг»

— По поводу Бабича. Ожидали, что легионер, который играл в хорошем чемпионате, игрок высокого уровня, будет играть на уколах, отдаваться и особо не думать о деньгах? — Бабич думает в том числе и о деньгах, потому что все же видят, что на него можно положиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх