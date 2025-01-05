Мор о том, что Бабич играл на уколах: «В мое время на это вообще не обратили бы внимание. Сейчас же все стали нежные, подобное воспринимается как подвиг»

— По поводу Бабича. Ожидали, что легионер, который играл в хорошем чемпионате, игрок высокого уровня, будет играть на уколах, отдаваться и особо не думать о деньгах? — Бабич думает в том числе и о деньгах, потому что все же видят, что на него можно положиться.