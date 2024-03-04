Малкин вышел на 38-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Евгений Малкин в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён обошел Эла Маккинисса Ранним утром 4 марта в Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз».
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