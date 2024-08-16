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Царьград

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Депутат Колунов обещал обсудить включение песен SHAMAN и Газманова в школьную программу

Депутат Колунов обещал обсудить включение песен SHAMAN и Газманова в школьную программу

В школьной программе должны появится хиты патриотических исполнителей – Ярослава Дронова (Shaman) и Олега Газманова, этот вопрос обсудят на круглом столе в сентябре в Госдуме.

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