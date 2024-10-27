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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» впервые при Симеоне отстал от лидера Ла Лиги на 10 очков после 11 туров. Мадридцы летом купили игроков на 185 млн евро

Команда Диего Симеоне в воскресенье уступила «Бетису» – 0:1. Она идет на четвертой строчке с 20 очками.

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