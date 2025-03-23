12 признаков того, что из ресторана стоит уходить немедленно

Сегодня сделать вывод о качестве ресторана можно по отзывам в интернете, но что делать, если времени на их изучение нет? Оценить заведение можно буквально за несколько минут, если знать, на что обратить внимание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии