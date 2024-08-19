Будет новая льгота для пенсионеров с 19 августа: каждый с понедельника сможет получить бесплатно Ольга БезродняяПенсионерам предоставляется новая льгота: теперь они могут получить бесплатные дрова или денежную компенсацию на покупку твердого топлива.