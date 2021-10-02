Тарасов победил в номинации «Гений августа» в ФНЛ за фразу о «беременном малыше»

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов победил в номинации «Гений августа» в первенстве ФНЛ. Тарасов, забивший на 64-й минуте матча первенства ФНЛ с «Акроном» (1:1), после гола засунул мяч под футболку, имитируя живот ожидающей ребенка супруги.
Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов победил в номинации «Гений августа» в первенстве ФНЛ. Тарасов, забивший на 64-й минуте матча первенства ФНЛ с «Акроном» (1:1), после гола засунул мяч под футболку, имитируя живот ожидающей ребенка супруги.
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