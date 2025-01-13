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В России высказались о подготовке к переговорам Путина и Трампа

В России высказались о подготовке к переговорам Путина и Трампа

К переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа нужно подходить осторожно, анализируя все возможности, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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