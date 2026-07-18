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Дайвинг-центр на Филиппинах и кадетский корпус: судьбы потомков маршала Жукова

Дайвинг-центр на Филиппинах и кадетский корпус: судьбы потомков маршала Жукова

Один открыл дайвинг-центр на острове Миндоро, другой в десять лет надел погоны кадетского корпуса имени маршала, а третья собирает биографии фронтовиков.

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