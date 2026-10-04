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Новости Тамбова

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Тамбовский «Спартак» вышел на первое место за четыре тура до конца чемпионата

Тамбовский «Спартак» вышел на первое место за четыре тура до конца чемпионата

Фото: Официальный телеграм-канал футбольного клуба «Спартак» Тамбов Красно-белые воспользовались осечкой главного конкурента и впервые за долгое время оказались выше «Волны».

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