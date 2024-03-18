Путин набирает более 87% голосов после обработки 99% протоколов

Центризбирком к утру 18 марта обработал 99,36% протоколов. Предварительные итоги выборов показывают, что действующий президент Владимир Путин набирает 87,32% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за ним следуют Владислав Даванков *"Новые люди") и Леонид Слуцкий (КПРФ).
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