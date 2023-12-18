Стоимость большегрузных перевозок в России взлетела

Ati.su: стоимость фрахта большегрузных фур в России выросла на 34 % Стоимость бронирования большегрузных фур в России выросла на 34 процента в сравнении с уровнем начала 2023 года и достигла отметки в 82 рубля за километр пути.
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