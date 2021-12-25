Reddit (США): по сообщениям западных СМИ, завтра Россия нападет на Украину

Политика как она есть

Пользователи Reddit высмеяли слухи о «завтрашнем» вторжении России на Украину Reddit, США На популярном форуме под рубрикой «Юмор» разместили пост, в котором напомнили, что, согласно прогнозам западных СМИ, Россия нападет на Украину уже завтра.