В Перми преподаватель колледжа арестован за фиктивное обучение мигрантов

В Перми арестован преподаватель колледжа 1980 года рождения, который вместе с сообщниками вносил в учебные документы ложные сведения об успешной сдаче экзаменов иностранными студентами, фактически не посещавшими занятия.
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