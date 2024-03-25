Юрист Соловьёв призвал лишить Назарова почётного звания из-за его поста

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT призвал лишить актёра Дмитрия Назарова почётного звания «Народный артист России» после его поста в соцсетях на фоне трагедии в «Крокусе».
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