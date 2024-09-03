Новая Зеландия увеличивает налог на туризм в три раза

<p>С 1 октября поездка в Новую Зеландию станет дороже: страна увеличивает Международный налог на охрану окружающей среды и туризм (IVL) с 35 новозеландских долларов (22 доллара США) до 100 новозеландских долларов (62 доллара США).
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