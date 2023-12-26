Несколько десятков человек отказались от выкупа домов в зоне реновации в Кемерове

О ситуации с расселением территорий, где появятся новые микрорайоны, рассказал мэр города.Несколько десятков жителей Кемерова отказались продавать свои дома и земельные участки, расположенные в зоне реновации.
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