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В «Твиттере» пользователи делятся случаями, когда они были на волосок от смерти

В «Твиттере» пользователи делятся случаями, когда они были на волосок от смерти

По-настоящему страшный тред! фото: Twitter (X)В «Твиттере» снова завирусился интересный тред! На этот раз пользователь с ником @hybrydtheory решил спросить у пользователей про моменты, когда те были на волосок от смерти.

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