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Новости Омска

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🚨Беспилотная опасность снова объявлена в Омской области

🚨Беспилотная опасность снова объявлена в Омской области. Ранее аналогичный режим ввели в соседней Тюменской области, а также в Свердловской и Ханты-Мансийском автономном округе.

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