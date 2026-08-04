НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROVIEW

65 подписчиков

Регистрация иностранцев с 1 сентября 2026: что изменилось? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Дей­стви­тель­но ли с 1 сен­тяб­ря 2026 года реги­стра­ция в Москве и обла­сти ста­нет пол­но­стью циф­ро­вой? Поче­му теперь мож­но легаль­но жить в квар­ти­ре без согла­сия соб­ствен­ни­ка? Как точ­ка на кар­те заме­ни­ла адрес и чем это гро­зит при раз­ря­жен­ном теле­фоне? И кто из ино­стран­цев обя­зан ска­чать «Ами­ну» и что будет за про­пуск трёх­днев­ной отмет­ки? Юрист Дмит­рий Фомов отве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии