Регистрация иностранцев с 1 сентября 2026: что изменилось? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Дей­стви­тель­но ли с 1 сен­тяб­ря 2026 года реги­стра­ция в Москве и обла­сти ста­нет пол­но­стью циф­ро­вой? Поче­му теперь мож­но легаль­но жить в квар­ти­ре без согла­сия соб­ствен­ни­ка? Как точ­ка на кар­те заме­ни­ла адрес и чем это гро­зит при раз­ря­жен­ном теле­фоне? И кто из ино­стран­цев обя­зан ска­чать «Ами­ну» и что будет за про­пуск трёх­днев­ной отмет­ки? Юрист Дмит­рий Фомов отве.