Регистрация иностранцев с 1 сентября 2026: что изменилось? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Действительно ли с 1 сентября 2026 года регистрация в Москве и области станет полностью цифровой? Почему теперь можно легально жить в квартире без согласия собственника? Как точка на карте заменила адрес и чем это грозит при разряженном телефоне? И кто из иностранцев обязан скачать «Амину» и что будет за пропуск трёхдневной отметки? Юрист Дмитрий Фомов отве.
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