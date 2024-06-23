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«Монреаль», «Нэшвилл» и «Сиэтл» – в числе претендентов на Нечаса. «Каролина» хочет готовых игроков, а не драфт-пики или проспектов (Дэвид Паньотта)

25-летний форвард с 1 июля станет ограниченно свободным агентом. Клуб рассматривает возможность обмена игрока.

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