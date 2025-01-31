В Ярославле при задержании преступника погиб капитан полиции

УМВД России по Ярославской области В Ярославле при задержании вооруженного правонарушителя был убит командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин, сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.
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