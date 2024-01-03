Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мысли о будущем: отправятся ли ветераны ВСУ на заработки в Россию

Мысли о будущем: отправятся ли ветераны ВСУ на заработки в Россию

В рамках концепции управляемого хаоса. Преамбула к теме Намедни прочитал статью некоего Г. Альтмана о возможном сокращении военной помощи Украине; мол,Белый дом говорит, что у него осталось достаточно денег только для еще одного пакета помощи.

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