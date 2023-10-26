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Любопытно, однако

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Армянам станет сложнее садиться за руль в России

Армянам станет сложнее садиться за руль в России

Политнавигатор Госдума РФ бессрочно отложила рассмотрение законопроекта о признании национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Надо резко уменьшит  приток мигрантов,они принесут РФ только зло,посмотрите сколько уже азеров в структурах силовых ведомств,что они делают у нас,пусть их Алиев заберет обратно.
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3 д.
Виген Егиазарян
Уверен, что правительство Пашиняна проявит мудрость и не будет ухудшать возможности использования национальных водительских удостоверений граждан России при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности в Армении. Тут есть и фермеры-россияне, и курьеры. Не менять же теперь им гражданство на армянское, ради каких-то водительских прав :)  Шучу. В реальности, у приехавших в Армению россиян нет никаких проблем пойти и сдать на армянские права, знаю пару таких ребят.
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20 час.
Виген Егиазарян
&quot;руководство, правительство никаких шагов не сделали для закрепления статуса русского языка. А именно на этом основании мы... В Белоруссии и Киргизии русский язык закреплен конституционно... развитие отношений в этой сфере&quot;.   Вообще-то, в дипломатии принят принцип взаимности и зеркальности. Надеюсь, ГосДума РФ вскоре примет в первом чтении закон о закреплении статуса армянского языка в РФ. В конце концов, это было бы логично - ведь в России гораздо больше проживает россиян-армян, чем русских в Армении. Принцип зеркальности в дипломатии - требует, чтобы интересы граждан армянской национальности тоже были учтены в законодательстве РФ, не так ли?
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20 час.

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