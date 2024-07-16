CEO Лапшаков: интерес к семейным ценностям поменял облик современного маркетинга

Семейность стала заметной тенденцией не только на территории нашей страны — этот тренд стал глобальным, а семейные блоги стали эффективной рекламной площадкой в интернете, где даже маркировка не подрывает доверия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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