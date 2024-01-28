Cпасатели деблокировали дверь грузовика для помощи пострадавшему в аварии на КАД

На съезде с кольцевой во Всеволожском районе столкнулись два большегруза. Два большегруза столкнулись в попутном направлении на съезде с КАД в сторону деревни Порошкино во Всеволожском районе города днём 27 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии