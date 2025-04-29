Вашингтон переобулся? США требуют от Греции передать ВСУ системы ПВО "Патриот". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Вашингтон переобулся? США требуют от Греции передать ВСУ системы ПВО "Патриот". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровБелый дом снова требует от Греции передать украинской армии системы противовоздушной обороны "Патриот", которые планировали направить в Саудовскую Аравию для защиты интересов страны, но почему-то сейчас Вашингтон изменил свое решение.
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