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Вашингтон переобулся? США требуют от Греции передать ВСУ системы ПВО "Патриот". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Вашингтон переобулся? США требуют от Греции передать ВСУ системы ПВО "Патриот". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Вашингтон переобулся? США требуют от Греции передать ВСУ системы ПВО "Патриот". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровБелый дом снова требует от Греции передать украинской армии системы противовоздушной обороны "Патриот", которые планировали направить в Саудовскую Аравию для защиты интересов страны, но почему-то сейчас Вашингтон изменил свое решение.

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