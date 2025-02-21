Почему укропы берега попутали

Когда я смотрю, как команда Трампа во главе с Илоной Маской возмущается оборзевшими хохлами - типа, ах, хохлы убили американского блоггера; хохлы открыто посылают Трампа и вообще, где наши деньги, хохлы? - я смеюсь и говорю: "Ой, а кто это сделал?" "Но ведь хохлов развратили ВЫ - ну хорошо, пусть не вы, а ваши попередники - то есть Байден и компания.