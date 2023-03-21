Тульский автоюрист Кузьмина рассказала, почему необходимо внимательно читать документы после ДТП

Авария на дороге – ситуация не из приятных. Некоторые водители могут столкнуться и с другими проблемами, если не проявят внимательность и подпишут документы страховщиков, в которых сумма возмещения ущерба будет намного меньше, чем стоимость ремонта.
Авария на дороге – ситуация не из приятных. Некоторые водители могут столкнуться и с другими проблемами, если не проявят внимательность и подпишут документы страховщиков, в которых сумма возмещения ущерба будет намного меньше, чем стоимость ремонта.
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