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Тульский автоюрист Кузьмина рассказала, почему необходимо внимательно читать документы после ДТП

Тульский автоюрист Кузьмина рассказала, почему необходимо внимательно читать документы после ДТП

Авария на дороге – ситуация не из приятных. Некоторые водители могут столкнуться и с другими проблемами, если не проявят внимательность и подпишут документы страховщиков, в которых сумма возмещения ущерба будет намного меньше, чем стоимость ремонта.

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